A través de su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel confirmó que este año no estará frente a las cámaras, o sea, no tendrá participación en la conducción de algún programa de TV.

“Quiero contarles algo que he venido guardando desde hace ya varios meses y no encontraba el momento exacto para decirles que, este año, no haré televisión, es decir, no estaré frente a cámaras. No dejo la televisión, porque uno nunca deja lo que ama, pero, no estaré al frente”, se lee en un comunicado de Gisela en las redes sociales.

Luego continuó con: “tengo tanto que contarles y decirles, poco a poco lo iré haciendo. Que tengan un hermoso momento y si pasan por aquí y se preguntan ¿cómo me siento? La respuesta es súper agradecida, por tanto”.

Cabe mencionar que Gisela dejó un misterio párrafo, en donde le da la porta a otro personaje de la farándula, el cual no menciona su nombre.

“Ahora te toca a ti (tú sabes que a ti me refiero) aquí me tienes para celebrarte y abrazarte. Te toca hacer disfrutar a cada persona que vía América TV te regale su tiempo. ¡Vamos por más! SIEMPRE”, finalizó.

Te puede interesar