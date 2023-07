Recientemente, Sheyla Rojas fue criticada por su última operación en la nariz, a pesar de que ella aclaró que era por un problema nasal, varios consideran el exceso de cirugías a través de los años.

En conversación con Choca Mandros, la influencer reconoció que sí le gusta sentirse bien con su apariencia, sin embargo, considera que no ha tomado las mejores decisiones y reveló cuál fue el motivo por el cual se realizó muchos cambios en su físico.

“ Me he operado por el famoso canje y auspicio y hacía cosas innecesarias. “Me decían has esto y esto” y yo decía ya. Me quería hacer de todo sin ser necesitarlo pero bueno ”, declaró. Sheyla aseguró que ella se sentía conforme de su físico, sin embargo, fue tentada por las marcas que buscaban su auspicio como figura pública.

Por otro lado, la excombatiente recordó cuando le dio parálisis facil cuando fue intervenida por el Doctor Fong, quien fue denunciado por Maricielo Effio por una mala operación que deformó su abdomen.

“ Pasé un momento muy difícil que hasta yo me asusté, no podía sonreír ni nada. No podía hablar y quedé súper mal, tenía que retirar todo y gracias a Dios pues pude recuperarme ”, indicó.

En ese sentido, se solidarizó con la actriz sobre el difícil momento que está viviendo. “ Me pongo en su lugar de Maricielo. Es horrible. Espero que todo se solucione ”, añadió.

Sheyla Se Confesó 1

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)