Lucía de la Cruz confiesa que espera amistarse con Bartola: “Deseo verla y darle un beso”

Lucía de la Cruz confesó que le encantaría reencontrarse con Bartola para cantar juntas y darle un beso. Además, contó que celebrará su cumpleaños número 70 con sus seres queridos.

“ Cumpliré 70 años y una de las cosas que más deseo es reencontrarme con Bartola, cantar juntas, darle un beso y superar las cosas del pasado, las rencillas ”, expresó la criolla a Trome.

La artista comentó que en agosto cumplirá 70 años y se siente muy vital, asimismo, contó que ha tenido 148 novios. No obstante, aclara que solo ha tenido diez noviazgos serios.

“ En agosto voy a cumplir 70 años de edad y me siento llena de energía, con mucha vitalidad porque siempre me he rodeado de mucha juventud, de mucho amor. Los chicos se me acercan, me dicen ‘Te amo Lucía’. Las chicas me abrazan, me besan y me piden una foto... es más, hasta los pequeños de 9 y 10 años me dicen ‘Tía Luchía’, eso es maravilloso, con tanto amor me siento fuerte y feliz ”, expresó la intérprete nacional.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)