Daniela Darcourt tras ser consultada por rumores de bisexualidad: “No corro con esa suerte”

Daniela Darcourt habló sobre su orientación sexual por primera vez en una entrevista con Beto Ortiz. La cantante negó ser bisexual, sin embargo, brindó su apoyo a las personas que aman y desean ser lo que quieran.

La artista apoyó las declaraciones de la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowsk, quien dijo que no tuvo la suerte de ser bisexual para poder amar a hombres y mujeres de la misma magnitud.

Hace un tiempo atrás, algunos cibernautas comentaban en redes sociales sobre la supuesta bisexualidad de la salsera. Ahora, se luce con su novio Jeremy Montalva y salió para responder los comentarios que ha recibido en el pasado.

“En una entrevista (Poniatowska) dijo: ‘Yo hubiera querido tener la suerte de ser bisexual porque hubiera podido amar a hombres y mujeres de la misma manera, lamentablemente, dijo Elena, no lo soy”, expresó la artista peruana. “¿Tú has tenido esa suerte?”, cuestionó el periodista.

Ante esto, Darcourt respondió: “ De hecho, comparto con lo que dijo Elena. No corro con esa suerte. Me hubiera, en algún momento, quizás de experimento, como dicen. No te voy a mentir que he estado bastante expuesta a muchas situaciones, más de las que te puedes imaginar ”.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)