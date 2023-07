La exvedette Susan León confesó cómo se sintió tras su regreso a la televisión peruana con su participación en la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

En una reciente entrevista, la también maestra de taichí fue consultada sobre su paso por el concurso de cocina de Latina.

“Estoy bastante sorprendida porque si bien es cierto en El Gran Chef no fui tan graciosa, la gente notó mi energía. A pesar de todo lo que puede haber en medio del materialismo, la tecnología y mil cosas, la gente puede notar tu sensibilidad y tu energía”, señaló para Perú 21.

Asimismo, León mencionó que considera a la televisión un “lugar cómodo”. “Estar bajo los flashes y las luces te da una tensión extra, porque hay que hacer las cosas bien. Es una adrenalina que corre por el cuerpo y eso me gusta”, expresó.

“Me tocó demostrar en la cocina que sí se puede. Ese ha sido el principal reto: el no saber absolutamente nada de cocina, pero no desesperarme por no saber y mantener la calma. Solo tenía que ordenar mi mente, eso era y lo hice”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR