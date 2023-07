Tras su ausencia de los entrenamientos del último lunes, el mediocampista Christian Cueva tampoco fue visto este martes practicando junto a sus compañeros de Alianza Lima; sin embargo, sí llegó hasta la concentración para disculparse con el club.

El seleccionado acudió hasta el complejo Esther Grande de Bentin en Lurín, donde el equipo dirigido por Guillermo Salas se viene preparando para enfrentar a Sporting Cristal, y pidió disculpas al comando técnico y a sus compañeros por lo sucedido.

“Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza Lima, que me brinda su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y el club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga”, indicó, a la espera de una “posibilidad de reivindicarse”.

Asimismo, el popular ‘Aladdin’ pidió disculpas a su familia “que en las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido por favor que la dejen tranquila, pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente mía”.

Con las horas contadas

De otro lado, RPP Noticias anuncio que el mediocampista tiene las horas contadas con el club íntimo, ya que este tiene planeado resolver el contrato, luego de no presentarse el lunes a los entrenamientos.

Según indicó el medio, el volante nacional se iría antes de culminar su contrato, ya que la dirigencia está verificando los aspectos legales del vínculo que tienen ambas partes.

Cabe recordar que Cueva llegó en el mes de marzo a Alianza Lima, en calidad de préstamo del Al-Fateh de Arabia Saudita.