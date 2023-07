‘Tomate’ Barraza decidió salir al frente a responder las declaraciones de Alfredo Benavides, donde el actor cómico reveló que el locutor llamó a Gabriela Serpa.

El sobrino del ‘Chato’ Barraza habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y dejó en claro que sus intenciones con la modelo no fueron románticas.

“ Entre los amigos hay códigos, así yo no tenga nada con Gaby, así se baraje la idea de que posiblemente yo tenga algo, hay códigos ”, manifestó ‘Tomate’.

El salsero contó que solo quería que la también influencer solo trabaje en su orquesta, pues en el pasado formo parte de ‘Las Hermanas Serpa’, una agrupación con sus hermanas Claudia y Brenda Serpa.

“Para nadie es un secreto que las hermanas Serpa hicieron música, entonces yo digo: ‘De repente la chica sí canta, si su hermana canta, entonces lo más probable es que tenga noción, y si no la tiene, se le pone un coach vocal’”, declaró, para luego contar lo que ocurrió ese día entre ambos.

“ Él a mí me dijo: ‘¿Para que ch… llamas a mi mujer?’, pero... ¿El teléfono de quién es? Entonces no entiendo por qué el señor así se exhalta, se excita. Yo le dije: ‘Oye, ¿qué tienes hermano?’ ”, dijo.

En ese sentido, el artista dijo que todo habría sido de “joda”. “Yo a Alfredo lo conozco tantos años, hemos tenido una y mil anécdotas que no me puedo molestar con el gordo. No es que me incomode, pero fue una llamada de chamba, y si a él no le gustó, puede recomendarme a una de sus bebitas para que haga casting”, añadió.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)