Cristian Zuárez reveló para una cadena internacional que le pidió matrimonio a Laura Bozzo en nueve oportunidades y que la abogada rechazó todas sus propuestas.

Cuando le cuestionaron al argentino la razón por la que Bozzo no quiso casarse con él, contó que fue una “tonta”, pues se guió de sus amistades.

“ Simplemente por tonta, por agarrar y pensar que lo que decía la gente es lo mejor, por decir que ‘me están aconsejando para bien que no me case por la conveniencia de él y mi dinero’ ”, expresó.

“Después de 17 años de convivir creo que eso te puedes dar cuenta de tres meses, pero después de 17 años seguir dudando, yo siempre quise afianzar esta relación y tener algo seguro en mi futuro de estar con una persona que los dos seamos uno ”, añadió.

Posteriormente, sorprendió al revelar que compró nueve anillos de compromiso, ya que para cada pedida tuvo un aro diferente: “ En este caso ella no lo decidió así, en las nueve veces, nueve oportunidades, nueve anillos me ha dicho que no ”, manifestó.

