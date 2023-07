En la última edición de Amor y Fuego, se mostró parte del contrato que Sergio George le dio a firmar a Gabriela Herrera. Cabe mencionar que en el documento, se estipula que la bailarina solo recibiría el 25% de las ganancias totales, mientras que la disquera el 75%.

Además, también se lee en el documento que la artista estaba comprometida a entregar el 50% de sus ganancias a la disquera en referencia a los conciertos. Cabe mencionar que esta cláusula ya lo había denunciado Farik Grippa en el programa de Magaly Medina.

“El señor me parece bastante patético, sus comentarios me parecen bastante graciosos. (...) Ha ido atacando uno a uno. Dice que no quiere responder, pero ataca uno por uno a las personas. Cuando se siente acorralado, cuando no sabe qué decir, ataca con cosas sin importancia”, indicó Gabriela sobre el tuit de Sergio George donde minimiza su trabajo.