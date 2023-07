El actor peruano Junior Silva tuvo una emotiva despedida tras perder contra Mónica Torres en la noche de sentencia de ‘El Gran Chef Famosos’.

Este miércoles 5de julio, el recordado ‘Pollo Gordo’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se mostró sensible al decir adiós a la competencia de cocina.

“Me esfuerzo, pero me falta mucho, hay muchas cosas que practicar y hay cosas que hacer. Les agradezco por su tiempo y paciencia. Son unas grandes personas y agradezco haberlos conocido porque me han enseñado algo que yo no pensé jamás hacer. Siento que a partir de mañana ya no voy a pedir tanto delivery y voy a preparar mis cosas, bien o mal, pero las voy a empezar a preparar”, expresó.

Asimismo, Silva no pudo contener las lágrimas al sincerarse y agradecer a las actrices y excompañeras en el concurso, Natalia Salas y Mónica Torres.

“Son mis amigas más bellas, más fuertes del mundo y más hermosas que me pudo tocar. Gracias a todos. (...) Ya está, di todo lo que pude, di todo, no me sale, no tengo teoría. Mucha gente que me está viendo está en el mismo lugar que yo, no es fácil estar acá”, señaló.

