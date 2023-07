La chica reality Gabriela Herrera le respondió al productor Sergio George, luego de que negara que alguna vez tuvo interés en trabajar con ella.

En una entrevista para ‘América Espectáculos’, la competidora de ‘Esto Es Guerra’ aseguró que toma con humor los comentarios del puertorriqueño.

“Yo me río porque el señor me parece bastante patético, sus comentarios (..,.) dice que no quiere responder pero ataca uno a uno a las personas cuando se siente acorralado, cuando no tiene más que decir, ataca con cosas sumamente sin importancia”, expresó.

Asimismo, la influencer señaló que tiene forma de demostrar que estuvo cerca de trabajar con el productora y firmar para su disquera.

“Creo que la edad le está afectando un poco, que no se acuerda de cosas, de reuniones, creo que yo hablé con un holograma, porque dice que nunca estuvo en las reuniones, pruebas tengo un montón así que ni me busque porque me va a encontrar”, mencionó.

Además, Herrera mencionó que no se sintió ofendida al ser llamada ‘tiktokera’ por George. , “Hay muchos tiktokers que tienen más alcance al público que su exartista firmada que tenía, patinó bastante, el señor”, indicó.

