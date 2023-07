La cantante de salsa Daniela Darcourt se refirió a la polémica entre el productor Sergio George y Farik Grippa, quienes han tenido discrepancias sobre el tipo de contrato que tuvieron al trabajar juntos.

En una entrevista con el periodista Beto Ortiz, la salsera fue cuestionada por si aceptaría ser parte de la disquera del puertorriqueño.

“No tengo problema en trabajar con ningún productor o productora y después de las declaraciones de un colega me atrevo a darte un rotundo no, de corazón, porque estas personas o personajes de tira la piedra y esconde la mano no me gustan”, expresó Darcourt.

Asimismo, la artista nacional continuó explicando por qué razones no podría dejar de ser ella misma por trabajar con alguien más.

“Siento que si hay una persona que me quiere buscar para trabajar conmigo es porque respetan mis ideales, mis sueños, mi trabajo, mi esfuerzo, mi sacrificio y todo lo mucho o poco que haya podido construir en solitario. Que no pretenda hacer de mí un producto más llamativo, como le dicen ahora, porque yo soy lo que ves”, indicó.

