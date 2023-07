Gabriela Herrera respalda a Farik Grippa: Sergio George me parece un patán.

Gabriela Herrera calificó a Sergio George como un ‘patán’ y ‘estafador’ por hacer firmar un contrato abusivo a Farik Grippa, bajo el respaldo de la disquera Chim Pum Music.

La cantante le dio su apoyo total a Grippa, pues hizo una denuncia pública por dicho contrato que estancó su carrera musical. Además, contó que nunca firmó con él porque “no era favorable”.

“Le doy todo mi apoyo a Farik porque es un cantante que ha sido perjudicado. En realidad, lo que le pasa a él lo dije en su momento sobre el tema de los contratos que no firmé, y el tiempo me ha dado la razón ”, expresó Herrera a El Popular.

“ Yo me he reunido varias veces con él, en la productora, y desde allí ya estaba mintiendo. Y el tema del contrato lo dije, era muy abusivo, tenía varias cláusulas, no era favorable. El contrato no era lo que se decía, yo tuve las agallas de decirle y no continuar. Me salvé, de verdad, de verme involucrada con alguien que me iba a perjudicar completamente como a mis compañeros”, añadió.

En ese sentido, dijo que en las últimas declaraciones del reconocido productor ‘da mucho que desear como persona’.

“ Me parece un poco patán lo que dice, se está metiendo con los sueños de muchos artistas, a los cuales les vendió humo. Por supuesto que viene a lucrar, nadie trabaja por el amor al arte, sino para ganar algo ”, manifestó.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)