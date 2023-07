Desde Ciudad de México, donde se encuentra desarrollando una agresiva campaña de promoción de su reciente tema “Malamor”, Ezio Oliva se da un tiempo para hablar con Correo sobre su carrera y el regreso a sus raíces musicales; decisión que considera no fue producto del azar.

“Quería aprovechar para sacar mi primer álbum como solista, y que venga de la mano un nuevo sonido, que en realidad no es tan nuevo porque es volver a mis raíces que es el pop, pero con un single bien potente. Estoy involucrado en una propuesta bastante más ambiciosa que los años anteriores en lo que respecta a mi carrera”, dice Oliva.

¿Por qué una propuesta más ambiciosa, qué buscas ahora?

Por ejemplo, por primera vez estoy entrando a España. En México, que es un país enorme, vamos a promocionar el single a nivel nacional. La canción en España empieza a sonar a partir del 15 de julio a nivel nacional y en México, ya está difundiéndose.

Definitivamente la carrera musical es de resistencia.

Tú lo acabas de decir, quien se cansa, pierde. Soy un convencido de que en la medida en que uno maneje su carrera con honestidad, con buena onda, habrá momentos buenos y malos, hits y canciones que no funcionan, pero hay que seguir dándole. Esto es pasión, y a la vez inversión, es un reto bien grande y siento que cuando uno se trepa a este caballo y el caballo empieza a andar ya no te puedes bajar.

El álbum en el que se incluye ‘Malamor’, lo has trabajado entre Madrid y Texas; es un disco ambicioso.

Trabajé con Stefano Vieni, que es un productor mexicano de primera, que ha colaborado con los más grandes de acá. Estoy trabajando con gente pesada en la industria, porque el sonido también viene de la mano de la experiencia, y no solo te ganas un sonido que tiene otra proyección, sino que yo aprendo muchísimo. Eso es algo también importante, siempre estoy intentando dentro de mis posibilidades juntarme con gente mejor que yo.

Mencionaste que oficialmente lanzas tu primer disco como solista, ¿y tus éxitos anteriores dónde quedan?

Lo que he hecho antes ha sido importantísimo para mi, tremendamente importante, qué bueno que lo aclaremos. No es que porque sea mi primer disco lo anterior es menor, mis hits “Siempre has sido tú, “El calendario”, “Cómo le hago”, “En la habitación”, para mí y para quienes me siguen, son himnos, son canciones con las que la gente llora, ríe, baila en mis conciertos. Han sido lo que se llama técnicamente sencillos, que han sonado en el Perú y México , pero no están en ningún álbum.

Las canciones que mencionas te han permitido ofrecer conciertos y viajar por todo el país.

Sempre lo he dicho, estoy agradecidísimo por mi gran familia que es mi público, gracias a ellos yo puedo vivir de esto, eso es algo que siempre voy a tener bien claro, son canciones que me han permitido vivir de la música.

Aunque hoy con las redes y plataformas tu música puede ser escuchada en el mundo entero, ¿qué importante es viajar a otros países para abrir mercados?

No deja de tener razón la gente que piensa que es importante moverse a través de las redes sociales, porque son un medio importante de comunicación. ¿Pero, sabes por qué es importante estar en España si vas a sonar allá? o ¿estar en México si te interesa ese mercado?, porque empiezas a conocer a la gente, a entender su ADN, gente que en un futuro te va a consumir, gente que en un futuro, si Dios quiere, y la gente misma lo decide, va a ser tu público. Es muy importante, entonces, saber cómo se mueven , qué sienten y qué buscan, y para eso tienes que estar allí, tienes que conocer, conversar.

A la luz de los acontecimientos, ¿en qué etapa de tu carrera consideras que estás?

No creo que sea políticamente correcto decirlo, pero yo aún siento que estoy empezando, siento que me han pasado cosas muy importantes, pero creo que no sería responsable decirte, que ya soy. He estado probando mucho, hay cosas que me han funcionado, hay cosas que no, y es importante que lo digamos, es importante que quienes están iniciándose en esta carrera, entiendan que este es un negocio que va más allá de que si tienes una canción exitosa o dos, esta carrera es un riesgo constante.