Aldo Miyashiro rompió su silencio y, en una entrevista, afirmó que sí se tomó una cerveza antes de conducir su programa en América TV.

“Te soy honesto, en estos quince años he ido varias veces al programa con algún trago después de una reunión, pero siempre de manera tranquila. Por eso, me sorprende ahora que digan que estuve ebrio cuando ni siquiera se me ve así”, expresó Aldo a El Comercio.

Rodrigo sobre Miyashiro por aparecer en aparente estado de ebriedad en su programa: “refleja vergüenza ajena”

En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron su “humilde opinión” sobre el comportamiento que tuvo Aldo Miyashiro, pues él habría estado conduciendo su programa en aparente estado de ebriedad.

“Estos colegas reflejan vergüenza ajena en las cámaras. Dayanita intenta lanzarle unos salvavidas y él lo ve como un ataque. Dayanita estaba tratando de hablar para que él hable menos y se note bastante menos cómo iba”, expresó Rodrigo González.

Luego continuó con: “nadie dice que no tomemos, todos podemos tomar, pero fuera del horario de trabajo”.

Por su parte, Gigi Mitre hizo un llamado de atención al equipo de producción del programa por permitir que Aldo Miyashiro salga al aire en este estado.

“Los productores, los asistentes, cómo permiten que salga así. Si mil veces ha faltado y han hecho siempre el programa así”, acotó.