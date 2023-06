En la última edición de América Hoy, se presentó Sheyla Rojas, quien comentó sobre la participación de Nicola Porcella en ‘La casa de los famosos México’ y también sobre un supuesto romance del exchico reality y Wendy Guevara.

“Yo veo todo porque no me pierdo ningún capítulo y la verdad es que los he visto durmiendo en cucharita, pierna con pierna. Sí (está naciendo el amor), a Nicola lo veo con esos ojos de ilusionado, más que a ella” , expresó Sheyla Rojas.

Luego continuó con: “yo nunca he visto a Nicola barrer, nunca, con ella hasta barre. Sí (Ella tiene los pantalones)”.

Por su parte, Austin Palao, quien se encontraba en el set de TV, comentó que le gustaría que Porcella y Guevara se den una oportunidad en el amor.

“Me parece una linda pareja, ojalá se llegue a concretar eso de verdad”, contó.

