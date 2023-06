En la última edición de ‘Estás en Todas’, ‘Choca’ Mandros entrevistó a Nataniel Sánchez sobre sus primerps años en España, país en el que radica hace seis años.

Además, la actriz mencionó su paso por ‘Al fondo hay sitio’, en donde interpretó a Fernanda de las Casas, durante ocho años. La joven intérprete respondió si regresará a la reconocida serie de América Televisión.

Nataniel dijo que a pesar de no estar interesada en regresar a la serie, esto podría pasar en el futuro: “ Nunca podemos tener la certeza de que eso no, lo que pasa es que hay un montón de cosas que tienen que coincidir alrededor. En este momento de mi vida no pienso volver, sobre todo porque he decidido empezar de cero aquí (en España) ”.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)