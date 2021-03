En la última edición de Mujeres al mando, Giovanna Valcárcel contó entre lágrimas todo lo que tuvo que hacer para poder solventar sus estudios de actuación, ya que desde pequeña quiso estar en los escenarios.

“Estuve escuchando tu historia y yo he estado en Estados Unidos, estuve limpiando baños, he sido mesera, me acuerdo que empecé cuando estudiaba actuación” , comentó la actriz cómica.

Luego continuó con: “estaba en un restaurante de peruanos limpiando y después tenía que ir al baño a limpiar. Luego a rellenar la mayonesa, el Ketchup y dije Dios mío no me quiero rendir”.

AGRADECE A LA PRODUCCIÓN DE LATINA

“Tengo mis sueños, puedo estar ahora parada en un programa y hacerlo bien y quiero de verdad agradecer muchísimo, se me corta la voz, pero a Maricarmen, pero desde que yo llegué, tú me decías Giovanna tiene que estar acá”, expresó.

