La presentadora de televisión Gisela Valcárcel organizó, este lunes doce, una chocolatada para niños y niñas en en distrito de San Juan de Lurigancho.

Durante el evento, la conductora de “El Gran Show” se dirigió a los menores que habían asistido para referirse al personaje más popular de la Navidad, Santa Claus.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe ¿no? (...) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe, es algo creado por el humano. No estamos en desacuerdo, al contrario, está muy bien, porque nos alegra”, expresó Valcárcel.

Asimismo, la madre de Ethel Pozo continuó señalando que en Nochebuena el protagonista era Jesucristo. “El mundo cristiano celebra la Navidad el 25 de diciembre, así como tú tienes una fecha de nacimiento, también sabemos que Jesús nació en la tierra y que su cumpleaños es este mes. Y es tan bueno que en su cumpleaños no recibe regalos sino que los da a todos los que creen en él”, mencionó.

Gisela Valcárcel habría mandado indirecta a Magaly Medina: “cuando se menciona a un notario arde Troya”

En la última edición de El Gran Show,Gisela Valcárcel bromeó con la palabra ‘notario’. Sin embargo, la presentadora decidió dejar el tema cuando Tilsa Lozano le mencionó que la Giuliana Rengifo ya no se encontraba en el programa.

“No me hable usted de notario, hasta Melissa se ríe porque él quiere ponerme cabe. Es que cuando se mencionan aquí a un notario arde Troya. Pero yo tengo mi notario que me dura un minuto, pero como todo en la vida”, expresó Gisela.

