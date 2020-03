La exconductora de televisión Gisela Valcárcel afirmó en un video publicado en redes sociales que durante el tiempo de cuarentena, medida obligatorio debido al coronavirus, ve desde su ventana millones de pajaritos y que antes eran miles.

“Yo, abro mi ventana, tengo la bendición de vivir frente a un parque. Son millones de millones de pajaritos, creo que son millones, antes eran miles. La naturaleza empieza a encontrar su espacio. Volveremos a las cosas simples y eso es lo que me está pareciendo fabuloso en este tiempo”, dijo la popular ‘Señito'.

Magaly Medina, quien presentó extractos de las palabras de Gisela Valcárcel, se empezó a burlar en su programa por las ‘cantinfladas’, término que usa ella.

“Agradece que tengas la bendición frente a un parque lindo. Cuándo en San Isidro han habido millones de millones de pájaros. Que hayan cientos, te creo, pero no millones que antes eran miles. Es cierto, qué linda se ve la naturaleza sin nosotros en las calles. (...) Está bien que vivas en San Isidro, que todo está arbolado, pero tampoco hay millones de pajaritos”, dijo entre risas la conocida ‘Urraca’.

“Nos has hecho reír, pero también me has hecho dar vergüenza ajena. Cómo te puedes poner una cámara y hablar tanta tontería junta. ¿Nadie te dice nada? Denle su programa en América, sáquenla de ese encierro”, agregó.