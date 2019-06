Gisela Válcarcel: "'El Artista del Año' es más que una concursante" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Toda una polémica se generó al conocerse la renuncia de la cantante Susan Ochoa al programa de Gisela Valcárcel 'El Artista del Año', el último jueves. Ni bien se inició la gala de este sábado, la popular 'Señito' se refirió a la ganadora de dos gaviotas del festival chileno Viña del Mar.

"Buenas noches a todos. Esta noche, esta octava gala del 'Artista del Año' primera temporada empieza con una concursante menos. El día jueves a través de sus redes, una de las participantes pedía que la comprendan porque daba un paso al costado y, por supuesto, que la comprendemos", manifestó.

Acto seguido, recordó que el programa comenzó hace 11 años y dijo que 'El Artista del Año' es más que una concursante.

'El Artista del Año' es más que esta conductora, 'El Artista del Año' es más que una concursante. El 'Artista del Año' empezó hace once años cuando supimos que eramos un equipo y a veces los equipos pierden a un participante, pero jamás los equipos perderán el coraje y el talento que se necesita para estar en esta pista", comentó.

También, Gisela Valcárcel destacó el talento de sus participantes de esta noche y, precisó que se pronunciará de forma más detallada sobre la salida de Ochoa.

"Hoy empiezo con concursantes que están cargados de talento, ganas y que quieren sacarle brillo a esta pista. Así que esta noche por supuesto que hablaremos de la salida de la concursante (Susan Ochoa)", relató.

Posteriormente, la conductora aseguró que siempre esperará a la intérprete, incluso, sostuvo que en cualquier momento podría llegar.

"Para algunos más suspicaces no quiero que piensen ¡ay! no la quieren mencionar. Sí la quiero mencionar, la persona que no está, porque no ha llegado hasta todavía es Susan Ochoa. Persona que podría venir durante el transcurso del programa, persona que podría llegar y a quien siempre esperaré", añadió.