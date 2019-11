Gisela Valcárcel niega que haya impedido participación de Tula Rodríguez en la Teletón (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Gisela Valcárcel se pronunció sobre las especulaciones que señalaban que habría impedido que Tula Rodríguez participe de la Teletón 2019, realizada el último fin de semana a favor de los niños de la Clínica San Juan de Dios.

"No es verdad (que yo no haya querido a Tula en la Teletón)... Es que no es verdad, no han podido leer esa pauta porque no es real", dijo la popular 'Señito' bastante fastidiada por los rumores que difundió un diario local.

Asimismo, al ser consultada por la ausencia de las figuras de 'Esto es Guerra' y 'En boca de todos', ambos programas de ProTV, Gisela Valcárcel señaló que no puede responder por los demás pero reiteró que no tuvo ninguna injerencia en la pauta de la Teletón.

"Yo no puedo responder por los gladiadores romanos, no puedo responder por los guerreros ni por los combatientes. No puedo responder ni siquiera por mi hija, puedo responder por mí y la verdad es que yo estuve a mi hora. Jamás ha habido una discusión y nunca me permitiría yo en ninguna forma sacar a una persona u otra porque la pauta de Teletón es hecha con mucha anticipación", sostuvo la conductora de televisión.

"Tengo suficientes cosas en mi día a día como para estar viendo quién va o quién no va (...) Este era un evento abierto y ya son tonterías. Jamás he pedido eso, ni antes, ni ayer, ni después. Me parece absurdo que se invente algo así, porque entonces pediría yo salir del canal", agregó tajantemente Gisela Valcárcel.