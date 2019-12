La conductora de televisión Gisela Valcárcel presentó esta noche a Pedro Loli, quien lloró en vivo para pedir disculpas a su familia al ser relacionado con una jovencita que no era su pareja, y expresó respeto respeto a la esposa del cantante de cumbia.

“Si uno tiene que expresar su verdad, la expresa donde quiera hacerlo y muchos, así seamos personas públicas, no tenemos que exponer todo públicamente. Yo solamente quiero expresar a la mamá de su hijo y su esposa mi respeto, que Dios los bendiga y los guíe y que vuelvan a tener alegrías, no hay más, no sé qué más decir porque en momentos como este no hay mucho más que expresar. De hecho estoy de más, los terceros sobramos”, expresó.

Asimismo, la conductora de ‘El dúo perfecto’ reflexionó sobre la infidelidad, un tema en que se han visto relacionados diferentes personajes como Christian Domínguez y Pedro Gallese.

“Los tiempos han cambiado, pero las emociones y los sentimientos de las personas fueron los mismos desde el principio. Cierro esta parte diciendo que si tienes un compromiso de palabra no solo escrito, si tú le dices te amo, estaré contigo y te cuidaré, si tienes un compromiso de palabra con alguien debes honrar, de eso se trata cuando dice soy un hombre de palabra, soy una mujer de palabra”, dijo Gisela Valcárcel.

“Cualquier bobo de la esquina puede abandonar el barco, cualquier hombre o mujer puede tirar la toalla, eso es cualquiera, pero hay personas especiales que sí cumplen en una época en la que se acabó el machista que dice saqué embarazada a tal, esas épocas terminaron. Cuando no se cumple la palabra se está rompiendo un hogar, cuando se es capaz de ir detrás de lo primero que aparece se está rompiendo un hogar. 2019, las épocas cambiaron y yo celebro que las mujeres nos amen como queríamos siempre ser amadas y como lucharemos para ser amadas, menos que eso, no chicas”, agregó.

Gisela sobre Pedro Loli