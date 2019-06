Gisela Valcárcel se refirió a Lucho Cáceres como "mal ejemplo y actor intocable" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Gisela Valcárcel decidió utilizar unos minutos de su programa 'El Artista del Año' para referirse a la posición que tuvo el actor Lucho Cáceres, luego de que se negara a actuar junto a Stephanie Valenzuela en un sketch.

"Como todos, ella viene y ensaya muchísimo. Pero ¿saben? Hemos llamado a medio Lima y un actor me escribió y me dijo: '¿Es una broma? ¿Quieren que yo esté con Tefi Valenzuela?'. Yo la verdad que no entendía, le dije espérate, no sé", contó la conductora de televisión.

Tras hacer pública la respuesta que le dio el actor peruano, la popular 'Señito' calificó su actitud de "mal ejemplo" y de creerse "único e intocable".

"En serio qué mal ejemplo. Los actores se creen únicos e intocables, a veces, no todos. Y la verdad es que en el mundo no solamente hay que ser buen actor o buen médico, hay que ser buena persona, y cuando yo le doy la mano a otro es cuando me doy cuenta yo misma que estoy actuando desde un acto bueno de humildad", sostuvo Gisela Valcárcel.