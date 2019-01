​Gisela Valcárcel sobre Keiko Fujimori: "No seré una madre que juzgue a otra"

Síguenos en Facebook

Gisela Valcárcel habló sobre diversos temas antes de retornar a la televisión con su nuevo programa 'Gisela busca'. La popular 'señito' habló de Keiko Fujimori y de espectáculos, específicamente de Susy Díaz.

"Si me estás hablando de Keiko, sé exactamente lo que piensa, porque es madre como tú y como yo, y entre madres nos reconocemos, entonces no tengo que preguntarle a Keiko que es lo que piensa o siente por sus hijas, Keiko siente y piensa por sus hijas lo mismo que cada una de nosotras las madres, algunas lo expresan de un modo y otras de otro, pero no será una madre quien juzgue a otra, no en mi caso, entonces, a mí no me hagan entrar en esos pleitos absurdos entre personas", dijo Gisela en un primer momento.

"Puedo discutir una posición política, puedo exponer la mía, pero no estaré dispuesta, ni ahora ni mañana, a juzgar a nadie... pero a mí, contra otra mujer no, no he peleado con mujeres que podía pelear, no me dado resultado eso, a mí me ha da resultado otro tipo de cosas en la vida, el pasarla bien, el estar bien, he gozado del cariño de ustedes, la vida me ha dado tanto, que no podría promover violencia ni bromas", comentó.

Sobre Susy Díaz

La presentadora de televisión también habló sobre Susy Díaz, quien le dio consejos para encontrar pareja y que ahora tiene un novio 25 años menor.

"Susy me da algunos consejos para encontrar al hombre ideal, y me dice que me va a llevar para que me den un baño de no sé qué cosa, porque a ella le ha ido bien y encontró un hombre 25 años menor que ella, yo me quedé así (mueca), de qué estás hablando... lo conocí y lo presento este sábado, ¡25 años menor que ella!, es susy Díaz, yo no la hago, la verdad que no la hago, bueno, ya ni sé qué hago en ese aspecto (risas). Tienen que verla, y nos hemos metido a dar un buen chapuzón con el buen Walter (pareja de Susy)", opinó.