En diálogo con Trome, Paloma Fiuza admitió que sí le gustaría convertirse en madre; sin embargo, reveló que en su momento la persona con la que estaba no se sentía segura al respecto, situación que, según contó, también se repite actualmente con su pareja, Tomi Narbondo.

“ Tengo mis óvulos congelados. En muchas ocasiones he querido ser mamá, pero la pareja que tenía en su momento no quería. Ya he hablado con Tomi, pero no quiere (tener hijos) por ahora “, manifestó.

La exchica reality y el argentino mantienen una relación desde hace dos años. Pese a la diferencia de edad, la brasileña aseguró que está muy feliz y que su romance va bien. Además, destacó que su novio no es celoso.

“ Ya vamos por dos años y algo. Estamos muy bien porque me deja ser. Para él todo está bien. Si me quiero poner algo chiquito, no hay problema. Si viajo, tampoco se hace problemas. Tener una relación con una persona así es lo máximo porque te sientes libre y no tienes tanta traba ”, expresó.

Luego de alejarse de la televisión, Fiuza dijo: “Estoy pasando una etapa súper linda, tranquila, tengo una relación muy bonita actualmente y estoy haciendo lo que me gusta profesionalmente”.