Gisela Valcárcel sobre Tula Rodríguez: "La verdad es que no la saludo con beso" (VIDEO)

Gisela Valcárcel reveló que sí ha saludado en alguna ocasión a Tula Rodríguez cuando se han encontrado en la cafetería del canal, sin embargo aseguró que no la saluda con un beso.

En su descargo luego de que la acusaran de no permitir que Tula Rodríguez se presente en la Teletón, la dueña de GV Producciones dijo que no tenía ningún problema con Tula o con Susan Ochoa.

“La verdad es que no la saludo con beso y creo que va a pasar un tiempo para que yo la salude con beso y nos volvamos a encontrar. Pero si nos saludamos, hola y hola y nos pasamos, en alguna ocasión nos hemos encontrado en la cafetería", explicó.

"No tengo rabia con ella o cólera o no quiero que entre. No la saludo con beso porque ya dejó de ser parte de las personas a las que les daba besos hace 12 años”, agregó.

Recordemos que años Magaly Medina señaló que Tula Rodríguez habría sido la manzana de la discordia en la relación de Tula y Javier Carmona, el exesposo de la rubia.

"Yo jamás he negado de que esté a mi lado ni Tula ni nadie por algo que es demostrable: todos los días trabajo en el mismo canal con ella y con más personas, yo sí me cruzo con ella en la cafetería (...) Yo no tengo ningún problema ni con ella, ni con Susan Ochoa, ni con nadie, a estas alturas ya no me importan esas cosas”, dijo también.