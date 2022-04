La conductora de televisión Gisela Valcárcel no fue ajena a la polémica que se ha marcado en las últimas semanas tras la exposición de la infidelidad de Aldo Miyashiro y el presunto amorío entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez. Ante esto, la presentadora de “El Gran Show” marcó su posición.

A través de una serie de videos compartidos en sus stories de Instagram, Gisela Valcárcel se mostró incómoda por las imágenes presentadas por el programa “Magaly TV, la firme” y los comentarios que se han generado sobre el hecho.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana”, manifestó la popular ‘Señito’.

“Y lo digo desde mi rol, el que alguna vez jugué cuando a mí me sacaron la vuelta, no tengo porque juzgar a mi marido públicamente, no tengo porque hacerlo”, agregó Gisela Valcárcel en sus stories de Instagram.

Gisela Valcárcel y su posición frente la exposición de casos de infidelidad en TV

Asimismo, la conductora de televisión criticó a los programas que exponen las imágenes de estos hechos y los acusó de no respetar la privacidad de las personas.

“Hay imágenes que no deberían aparecer nunca frente a todos, eso para mí no es correcto. Si mi esposo me saca la vuelta y me enseñan un video está bien. Pero ese video es íntimo, no tenemos que asistir a circos romanos, si decimos que hemos evolucionado”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro: Mira la vez que respaldó a Fiorella Méndez tras la infidelidad de Pedro Loli

Recuerda la vez que Aldo Miyashiro no dudó en pronunciarse y respaldar a su compañera de trabajo Fiorella Méndez, tras infidelidad de su entonces pareja Pedro Loli.