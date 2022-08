El sábado 6 de agosto, Gisela Valcárcel marcó su regreso a la televisión con el programa “La Gran Estrella”. Si bien hubo novedades en el jurado y los participantes, la gran sorpresa fue la aparición de la cantante Susan Ochoa como mentora del programa. Su aparición causo gran asombro, ya que, como se recuerda, la última vez que coincidieron en un escenario vivieron un tenso momento.

Lejos de hacer alguna referencia al polémico enfrentamiento que vivieron, Susan Ochoa llegó al escenario de “La Gran Estrella” y agradeció a la conductora por la oportunidad de volver a trabajar juntas. En la siguiente nota recordaremos el motivo por el que la intérprete de “Esa hembra no llora” y la popular ‘Señito’ se vieron enfrentadas.

Susan Ochoa en La Gran Estrella

¿Qué fue lo que sucedió?

El hecho se remonta al año 2019, cuando Susan Ochoa llegó a “El artista del año” tras haberse proclamado ganadora de dos gaviotas en el Festival de Viña del Mar, y que su single “Ya no más” se convirtiera en la mejor canción del evento. En aquella oportunidad, Ochoa se enfrentó a Daniela Darcourt en un duelo de canto, dando como ganadora a la salsera.

En un intento fallido por reconocer el talento de Darcourt e intentar que Susan Ochoa no tome a mal su derrota pese a su trayectoria, Gisela Valcárcel tuvo palabras que no fueron del agrado de la galardonada cantante.

“Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla... No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos (por los demás)”, manifestó.

SUSAN RENUNCIÓ A LOS POCOS DÍAS

Tras algunos días de meditación, Susan Ochoa reapareció en redes sociales para anunciar su renuncia al programa. A través de un video explicó que los comentarios de Valcárcel la hicieron sentir mal e incluso humillada, por lo que no quería continuar en el programa”.

“Doy un paso al costado en el programa. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien”, explicó Ochoa a través de un video.

Tras su renuncia, la cantante ofreció una entrevista al dominical DÍA D, donde aseguró que no se sintió respetada por Gisela Valcárcel. “Yo no me fui por berrinche, yo me fui porque me sentía mal, y porque siento que me hicieron sentir mal, porque minimizaron mi trabajo. Yo te digo una cosa, a mí tus logros no me pueden importar nada, pero por lo menos respétame”, acotó.

Desde entonces, ni Gisela Valcárcel ni Susan Ochoa decidieron hablar más del tema. Solo la presentadora se disculpó por si sus palabras habían “sido ofensivas”. Ambas marcaron distancia hasta ahora, que Ochoa fue presentada como mentora en “La Gran Estrella”.

