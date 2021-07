Edson Dávila, más conocido como “Giselo”, volvió a criticar a sus compañeras de conducción de “América Hoy”, Janet Barboza y Ethel Pozo; y comentó sobre el motivo por el que ellas están en ese programa de televisión.

Sin pelos en la lengua el popular “Giselo” dijo la razón por la que Melissa Paredes, Janet Barboza y Ethel Pozo fueron llamadas para conducir el programa que se emite en las mañana por América TV.

“La verdad a ti (Melissa Paredes) te llaman por lo buena que eres no; a la señora (Janet (Barboza le llaman) por la lengua.... Ethel pues, Ethel es la dueña” , señaló Edson Dávila, entre risas.

Así, “Giselo” se atrevió a bromear con las conductoras de América Hoy. Ante ello, Janet Barboza lo llamó ‘malagradecido’, pero el refirió que solo era una persona sincera.

Por su parte, la conductora y actriz Melissa Paredes indicó que Edson Dávila aprovecha la situación debido a que Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, se encuentra de vacaciones en Cancún (México).

Edson Dávila, más conocido como “Giselo”

No obstante no es la primera vez que “Giselo” cuestiona la permanencia de sus compañeras en dicho programa de televisión. En una edición de ‘El Artista del Año’ refirió que Ethel Pozo requiere de una chuleta (pizarra) para hablar en ‘América hoy’, pero ella le respondió en aquella oportunidad.

“Ni siquiera indicaste (qué es chuleta) No te importa que el televidente (no entienda). La chuleta es (una pizarra) donde nos dan indicaciones. Yo tengo cinco años acá en televisión, no tengo la trayectoria de Janet Barboza, ella tiene experiencia; acá yo traigo mi experiencia como mujer, mamá y académica también; el talento y el carisma lo trae Melissa Paredes, entonces quiero saber qué aportas (en el programa) si te quitamos el liniers, que es el audífono (por dónde) el productor (da indicaciones) al que llaman el talentoso”, señaló Ethel Pozo.

Ethel Pozo se ausentó de “América Hoy” porque se encuentra de vacaciones en México. (Foto: @lapozo)

Anteriormente, Edson Dávila también refirió que nunca se le pasaría por la cabeza oficializar a Janet Barboza porque tiene un carácter difícil. En tanto, la “Rulitos” respondió que nunca saldría con Edson Dávila. “Eso no pasaría jamás”, dijo.

