Giuliana Rengifo hizo una fuerte revelación sobre sus salidas con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. De acuerdo con sus declaraciones en ‘Café con la Chévez’, el notario la cuidó de la conductora de TV.

La cantante dijo que no salía en público con el notario porque él no quería que la ‘Urraca’ tome represalias contra ella.

“(¿Salían a la calle? ¿se lucían?) No, tú crees que siendo el ex de Magaly yo me podría lucir así por así... Magaly tiene un programa todos los días ¿crees que no me va hacer leña? Esa era la primordial razón por la cual el señor ni yo decidimos salir a algo público porque él la conoce más que yo y sabía que no podía ser tan público al principio, que es lo que me dijo, porque la cosa estaba reciente y ella podría tomar represalias contra mí y yo dije ‘normal’ ”, expresó.

Además, reveló que quiso ir despacio con Zambrano, pero cuando viajó a Estados Unidos decidió terminar su relación.

“No llegó a más porque quizá el señor tenía otros propósitos, yo también tuve otros propósitos, me fui 45 días a Estados Unidos y estando allá dije ‘creo que mejor lo dejamos ahí’. Ya no me gustó nada, pero quedamos como amigos”, manifestó.