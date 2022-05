La cantante Giuliana Rengifo se mostró indignada, luego que una página web asegurara que tenía un ampay donde se veía a la cantante besándose con Christian Domínguez.

Rengifo aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias y contó que conversó con Pamela Franco al respecto para asegurarle que no tiene nada que ver con el padre de su hija.

“Yo ayer conversé con Pamela Franco, ellos tienen un hogar maravilloso, con Christian Domínguez yo no tengo ninguna amistad. Yo lo conozco hace muchísimos años porque somos colegas musicales. No tengo su número telefónico y es descabellado que digan que me han visto en su camioneta chapando”, manifestó molesta Giuliana Rengifo.

“Yo nunca me he metido en una relación y no lo haría porque se han metido en la mi y sé lo que se siente. Así que por favor les digo a toda la gente que deje de estar calificando. A esa página les digo: ‘voy a llegar hasta las últimas consecuencias’”, agregó.

Conversación con Pamela Franco

La cantante contó que le escribió por Instagram a Pamela y le dijo que estaba mortificada por la situación y que iba a aclararlo porque es una mujer que no se mete en una relación.

“Con Pame le escribí por Instagram porque tampoco es mi amiga, pero sí como cabeza de su hogar, quería que ella sienta que no hay forma (que tenga una relación con Christian), sabe perfectamente que es falso (el supuesto ampay), pero el apoyo entre mujeres es importante”, señaló Rengifo.

“(¿Te contesto?) Sí, todo bien con ella y por favor no lo crean, llegaré hasta las últimas consecuencias. Esto no puede seguir así”, sentenció.

