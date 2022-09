El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, narró más detalles del encuentro que tuvo con Paul Pineda, el notario que fue ‘ampayado’ en apasionados besos con Giuliana Rengifo por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

El popular ‘Peluchín’ contó que conoció por primera vez al notario pucallpino en las instalaciones de su hotel “Puerto Palmeras” de Tarapoto y que, en dicho encuentro, él le presentó a una joven como su novia.

“Me presentó a esta chica y me dijo: ‘(es) mi novia’. Ella es ‘Rodriguista’, no sabes cuánto te quiere y admira, hemos venido solo para que ella te conozca y se pueda tomar una foto contigo”, contó el conductor de espectáculos.

Pero el tema no quedó ahí, pues Rodrigo González reveló que, luego de presentarle a su novia, el notario pucallpino le pidió grabar un saludo para Giuliana Rengifo, cuando tenía a su novia al lado.

“Me dijo: ‘¿le puedes mandar un saludo a Giuliana Rengifo?’. (…) Sacó su teléfono y me empezó a enseñar algunas cuántas fotos. Le mandé el saludo y todavía dije: ‘cuidado, Giuliana, que también es notario’. Él me presentó una novia y me pidió un saludo para Giuliana, quiere decir que en ese tiempo a Giuliana, sino la estaba calentando, por lo menos entibiando”, acotó.

