Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa, quien fue denunciado por haber estafado a varias personas, incluyendo a figuras de la farándula loca, decidió romper su silencio desde la clandestinidad y afirmó que vive actualmente en la calle, según el avance del programa de Magaly Medina.

Cabe recordar que la actriz cómica comentó que Méndez abusó de su confianza para pedirle casi 380,000 soles.

“ He estado durmiendo en la calle casi más de una semana, estoy totalmente depresivo, me he ido a la mierd... de un momento para otro ”, se le escucha al joven.

Según las primeras informaciones, Gonzalo Méndez estaría prófugo luego de haber cruzado el Darién a través de Colombia, rumbo a Estados Unidos.

Pese a las denuncias, la expareja de Gabriela Serpa aún no tiene una orden detención internacional.

En un informe pasado de la ‘Urraca’, Israel Dreyfus comentó que Gonzalo Méndez también lo estafó pero evitó decir el monto que le debe. “No es poca plata, él decía que trabajaba en la empresa de su tío con licitaciones del Estado”, expresó.

Por otro lado, el promotor Giancarlo Cossio reveló que el exnovio de Gabriela Serpa le debe más de 30 mil soles. “Gonzalo me comenta si es que yo quisiera invertir y que los intereses que me daba eran buenos, y yo confié en ese momento y no le pedí los papeles. Yo le daba 10 y 20 (mil soles) y me devolvía en fechas”, manifestó.

