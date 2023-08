Gabriela Serpa reveló que Aldo Miyashiro habría intentado conquistarla, pero aclaró que no fueron algo más que amigos.

MIRA ESTO: Gabriela Serpa enfrenta a Fiorella Retiz y le recuerda amorío con Aldo Miyashiro

En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, la integrante de ‘JB en ATV’ expresó su gratitud al trabajar con el ‘Chino’ en ‘La Batería’.

“Nunca he tenido nada con Aldo (Miyashiro), aprendí mucho en ‘La Batería’ y se lo agradezco (...) A veces los hombres tiran maicito, y son picaflor. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Ya depende de uno si acepta o no. Yo no me comí el maíz ”, manifestó Serpa en el programa de la ‘Urraca’.

En ese sentido, también contó que le incomodó que Fiorella Retiz mencionara en ‘La Casa de Magaly’ que eran “hermanas”: “Dije de ‘milk’ para que sea más fino. Siento que se incomodó por la parodia que hicimos en el programa (JB en ATV)”.