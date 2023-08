Tras vivir uno de los momentos más difíciles de su vida, Leysi Suárez vuelve a aparecer en la televisión en el programa “¿Cuál es el verdadero?”, donde no pudo evitar ser consultada sobre cómo asume la triste pérdida de su padre y la infidelidad que sufrió a manos de su expareja.

“ Ahora, después de todo lo que he pasado, puedo considerarme una experta descubriendo mentirosos, hasta me he vuelto psicóloga. Además, dicen que la intuición de la mujer es la mejor respuesta para detectar a los mentirosos”, comenzó diciendo para diario Ojo.

En ese sentido, señaló que pese a todo lo malo que le ha tocado vivir en las últimas semanas, se encuentra firme y de pie por el bienestar emocional de su pequeña hija.

“Me encuentro en una buena etapa de mi vida. Tener a mi hija a mi lado me llena de felicidad y yo siempre seré su heroína . Aunque he pasado por situaciones difíciles en el pasado, he tomado decisiones basadas en mi forma de ser y no quiero retroceder ni un paso” , agregó.

Por último, Leysi Suárez se tomó unos minutos para agradecerle a todo el público por su apoyo incondicional.

“Ahora estoy enfocada en mi programa de radio y en mis eventos, y eso es una gran ayuda para seguir adelante. Agradezco enormemente el apoyo y cariño que he recibido del público, especialmente de las mujeres”, finalizó diciendo.

