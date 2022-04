Hace unas semanas, Magaly Medina mostró imágenes y pruebas de una supuesta infidelidad de Óscar del Portal. Al parecer, el exfutbolista tuvo un romance con Fiorella Méndez. Ahora, ellos son blanco de criticas y de bromas como las de Gonzalo Núñez, quien pidió que le den una Subaru.

Gonzalo Núñez estuvo presente en el programa de Erick Osores donde no tuvo reparos en hablar del ampay entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez.

“¿Gonzalo es el nuevo jale de Fútbol en América? No, más bien me tienen que dar un Subaru, en vez de manejar mi bicimoto me van a dar el Subaru de Óscar del Portal”, bromeó el periodista.

Luego continuó con: “Uno de mis primeros autos fue una camioneta Subaru.¿Crees que Subaru me daría alguna camioneta? No, me la compré en la selva, en Tingo María”, añadió. Erick Osores.

MIRA AQUÍ LAS DECLARACIONES

Óscar del Portal deja de ser embajador de conocida marca de autos tras polémica con Fiorella Méndez

Luego de difundirse las polémicas imágenes que emitió el programa “Magaly TV, la firme”, la empresa automotriz Subaru anunció a través de un comunicado que no renovará su contrato como embajador de la marca con el periodista deportivo Óscar del Portal, esto tras la polémica con Fiorella Méndez.

A través de un comunicado, la marca japonesa reveló que el contrato como embajador de Óscar del Portal finalizó el pasado 31 de marzo. Frente a la polémica de infidelidad en la que está envuelto el periodista deportivo, Subaru decidió no renovar con él.

“El acuerdo de embajador de marca que teníamos con el Sr. Óscar del Portal finalizó el pasado 31 de marzo y no será renovado”, empezó diciendo la marca automotriz en su comunicado a la prensa.

“Tenemos el firme compromiso de preservar nuestros valores e integridad, resguardando la confiabilidad y honestidad hacia nuestra comunidad subarista y la sociedad en general”, añadió la publicación en Facebook de la marca.