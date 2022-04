La Uchulú se ha convertido en uno de los personajes de la farándula limeña más queridos por los peruanos y, en una divertida entrevista para Diario Correo, contó que ella podría obtener un papel en una serie que se está produciendo en Pucallpa.

Recordemos que la también tiktoker incursionó en la música de manera profesional, lanzando su tema “No te voy a perdonar”, la cual cuenta con 354.445 visualizaciones hasta el momento.

“Voy a seguir en la actuación, con esto inicié y es lo que me gusta hacer. A parte de poder cantar, también em gusta actuar, es que soy bien dramática (entre risas)”, expresó.

Luego continuo con: “hace poco me fui a un casting, fue la primera vez y me puse nerviosa, pero me gustó mucho la experiencia. Espero que me llamen para tener un pequeño papelito pero seguiré con mis proyectos personales”.

“Es para una película regional de aquí, de Ucayali y pues que más que apoyar a mí tierra (...) si viste mi video, yo vendo mucho mi tierra”, contó.

“¿Por qué quieres ser mujer?”, le pregunta un usuario a La Uchulú y ella le da un reflexivo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, La Uchulú estuvo respondiendo diversas preguntas de sus seguidores, entre ellas, las que la cuestionan como personaje de TV que, hasta el momento, se ha ganado el cariño de todos los peruanos.

“¿Por qué quieres ser mujer?”, le escribe un usuario. La Uchulú, lejos de entrar en una discusión, admitió que esa pregunta la recibe a diario.

“A diario leo estos comentarios (...) las mujeres son fuertes, son audaces, inteligentes, tienen el don de dar vida, son el pilar importante de la familia, son hermosas, bellas y todo lo maravilloso de este mundo”, expresó en sus redes sociales (...) yo soy un extraterrestre”, expresó La Uchulú.