Gonzalo Torres denunció en redes el hackeo de su cuenta de Instagram (VIDEO)

Gonzalo Torres, actor que interpretó al recordado 'Gonzalete' de Pataclaun, contó en las redes sociales que ha sufrido el hackeo de su cuenta de Instagram.

Hola amigos. Gracias por su preocupación, como muchos de ustedes saben mi cuenta de Instagram ha sido vilmente hackeada. Sí, a Gonzalete lo hackearon. Les pediría que no reporten, ni denuncien a esa cuenta porque me complica el hecho de que Instagram me devuelva la cuenta, contó en un video que publicó a través de su cuenta de Twitter.

Al ver que el hacker eliminó todas sus publicaciones de Instagram y cambió la imagen de su perfil, muchos de sus seguidores optaron por reportar la cuenta. Sin embargo, Gonzalo Torres aseguró que ya está en contacto con la red social para gestionar la recuperación de su cuenta.

Ya estoy en contacto con la gente de Instagram. Les estaré comunicando prontamente algunos hechos a través de esta cuenta. Así que nos vemos. Gracias siempre por su apoyo, agregó al final de su mensaje.