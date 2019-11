"Gracias por preocuparse por mi vida": Michel Maza se pronuncia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El músico cubano Michel Maza se pronunció a través de un audio luego de que se haya vuelto viral en la redes sociales un video en que luce aparentemente como indigente en una calle de Colombia.

El ex integrante de la 'La charanga habanera' aclaró que no es "tampoco como lo ven" porque se considera una persona humilde y pidió a las personas que le quieran ayudar que se comuniquen con su representante.

"Sigo cantando por acá en Colombia, con mi amigo Tizo. No es tampoco como lo dicen, ni como lo ven. Saben que soy de barrio y me considero una persona humilde, bueno, todo el que me quiera ayudar en lo que pueda, en lo que sea, ahí me llaman al número de Ronald Angulo. Todo está bien, para adelante", expresó mediante un audio publicado por la cuenta Salsa y Timba en YouTube.

Asimismo, mandó un saludo a sus familiares y sus seguidores en Italia antes de agradecer a los usuarios por preocuparse por su vida.

"Un saludo a toda mi gente de Italia, de parte de Michel Maza, del 'Charanguero mayor'. A la gente de Italia, pronto voy a estar por ahí, ya tengo mis papeles en regla. Gracias por preocuparse por mi vida", manifestó.

Como se recuerda, en el video que se volvió viral se observa al ex charanguero entonando una canción mientras un joven toca la guitarra. Maza Marquez luce con la mirada desorbitada, con un cigarro en la mano, aparentemente sucio, sin la ropa que acostumbraba usar y con sus zapatillas rotas.

La cantante peruana Lucía de La Cruz a través de su cuenta de Facebookcompartió el material audiovisual en que se observa al cubano en un estado que merece la atención de su familia.

"No saben lo triste que me siento la pena que siente mi corazón de ver esto de mi Michell Maza en Colombia", escribió la intérprete de música criolla su publicación.