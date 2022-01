En noviembre del 2021, Sebastián Lizarzaburu informó a través de su cuenta de Instagram que Greg Michel se encontraba en estado de coma luego de sufrir un accidente mientras colocaba un espejo en su gimnasio de Tarapoto.

Debido a la situación, el exchico reality dio su número de cuenta para que las personas que desean colaborar con el modelo belga lo hagan y así se puedan costear los gastos de tratamientos, hospitalización y más.

Meses después, Michel ha denunciado en Amor y Fuego que Sebastián Lizarzaburu se habría quedado con parte del dinero producto de las donaciones. Para hablar al respecto, ambos se comunicaron con el programa de televisión.

Y es que de acuerdo con el belga, el hombre roca ha recibido depósitos de Western Union del extranjero. Sumando algunos depósitos de sus familiares no cuadra con la cantidad que la pareja de Andrea San Martín ha dado.

“A él se le ha reclamado, se le ha escrito, se le ha llamado y no contesta. Me ha dejado en visto en Año Nuevo donde le estoy poniendo el parche porque ni me saludó (…) Hay muchas cosas que están mal, mi amistad ya se la perdió”, añadió Greg.

Al respecto, Sebastián dijo que le indicó al modelo belga que si algo no le cuadra se lo diga para ver cuál es la situación y así tratar de solucionarla. Además, dijo que lo de Western Union sí debían solucionar, pero que él no tiene los vouchers.

De acuerdo con Greg, él no quiere que le den el dinero, si no porque la gente que lo apoyó necesita saber en qué se utilizó lo recaudado.