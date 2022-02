Greg Michel estuvo a través de una videollamada en el programa Amor y Fuego para contar por qué no estuvo en Esto es Guerra pese a que estuvo apunto de firmar contrato. Además, reveló que Peter Fajardo lo invitaba a salir a comer o al cine.

“Su floro para poder enganchar con algunos chicos guapos ‘es vas a entrar EEG, ven yo soy Peter Fajardo’. Yo he visto muchísimas cosas, de que pagan pato, pagan pato”; contó Greg en la nota presentada por Amor y Fuego.

EL CONTRATO ESTABA LISTO

El modelo contó a Rodrigo González y Gigi Mitre, que él ya tenía el contrato listo para firmar, pues ya había pasado casting.

“Yo ya tenía el contrato por firmar, había hecho las pruebas de los juegos, habíamos grabado un spot (...) me llama Peter y me dice ‘tengo que ver algunos temas más contigo en mi casa’. ”, contó el modelo belga.

Luego continuó con: “me invitó a su casa para afinar algunos detalles, me pareció bastante raro (...) de ahí viene al acoso más fuerte donde te pide para ir al cine, donde te pide para ir a comer. Pero, ¿quiénes vamos? Yo quería que él me especifique quiénes iban a ir a esa reunión y me decía que solo éramos nosotros dos, entonces no era una reunión, era una cita”.

“Yo llego al programa motivado para ser el número 1 de la competencia, y me dicen ‘mañana te llamamos’ y allí termino mi carrera, nunca pisé el set de América TV (....) Yo no tenía amistad con él, no tenía por qué sentarme a comer con él”; comentó.