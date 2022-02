El actor Gustavo Bueno se ha vuelto tendencia en las redes sociales y no por alguna nueva serie de TV en la que participa, sino por sus comentarios hacia Junta de vecinos, programa donde trabaja Andrés Wiese y Micheille Soifer.

Cabe mencionar que el actor peruano se encuentra trabajando en la telenovela Maricucha y, en una entrevista al portal Magacín 247, no dudó en llenarla de elogios.

“La comedia es buena, está bien hecha, está dirigida por Ani Alva, que es una mujer muy capaz. El guion es bueno, antes de esa novela tenemos otra, que es terrible, inaguantable, la pasan antes (Junta de vecinos) es de la misma productora, pero Maricucha está muy bien hecha, el elenco es muy bueno y está muy bien realizada”, expresó.

Gustavo Bueno: “El melodrama funciona, pero hay que hacerlo bien”

En una entrevista para Correo, el actor confiesa con hidalguía que la telenovela tradicional no es un género televisivo que le quite el sueño, pero admite que “Maricucha”, historia en la que encarna a don Antonio Corbacho Robles le hizo cambiar de opinión por su original estilo.

El melodrama funciona, pero hazlo bien pues, no hay que hacerlo postizo, sobreactuado, caricaturesco en extremo, cuando los personajes no son creíbles es una cosa de espanto. Todo lo llevan al límite, por eso, yo no aguanto las novelas al estilo de La rosa de Guadalupe, para mí es como si me mandaran al paredón de fusilamiento.

