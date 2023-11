Álex González, el emblemático baterista de “Maná”, toma distancia de aquellas teorías que pretenden analizar las más de tres décadas de vigencia de la banda sobre los escenarios. “La verdad, eso se lo dejamos a la gente, somos una banda que llevamos más de 34 años haciendo lo que más amamos, que es hacer música, estar arriba de un escenario y tocar para la gente. Somos una banda que ya hemos pasado tres generaciones y es increíble cómo se sostiene sobre modas y tendencias”, dice el músico, que celebra el regreso de la banda a Lima para un concierto el próximo 17 de abril en el Estadio Nacional. Sergio Vallín, el guitarrista de la agrupación también se suma a la charla y ambos hablan para Correo.

Las comparaciones suelen resultar odiosas, pero... ¿creen que las canciones más populares de estos tiempos tendrán una vigencia de acá a 30 años, cómo lo ven? Sergio: Eso no lo podemos saber, son muy respetables todos los géneros de música. Lo único que no me parece correcto, es que la música no tiene que ser solo de un formato para que suene en la radio, eso no. A la banda tampoco eso le parece muy bien, pero bueno, al final es expresión y vamos a ver con el tiempo qué sucede. Alex: Hablando de tendencias, de música y originalidad, estamos terminando un proyecto que venimos haciéndolo ya desde hace tres años, que es un álbum de duetos que se va a llamar “Noches de cantina”. Son de todos estos sencillos que hemos estado haciendo de canciones conocidas de Maná, con colegas músicos y que hemos ido soltando poco a poco.

¿Y temas inéditos? Pronto habrá un nuevo álbum de Maná, el último lo sacamos en el 2015. La buena noticia es que aparece el año que viene, la idea es entrar al estudio a preparar el nuevo álbum, eso es más o menos lo importante, la banda tiene muchas ganas de seguir componiendo, de seguir creando.

Mantener por tanto tiempo una banda tan exitosa no es fácil, ¿Cuál es la fórmula? Sergio: Más que una fórmula, sucede que los cuatro nos queremos mucho, nos respetamos como hermanos, imagínate, ya más de 30 años juntos, estamos enamorados de lo que hacemos. Nos gusta grabar, subirnos a un escenario, ir en un avión. Lo más importante para nosotros es querernos y todos mirar hacia un mismo lado que es el amor a la música, y a lo que hacemos.

Maná llega a Lima con su tour "México lindo y querido" en el que interpretarán sus más grandes éxitos.

Álex, a la hora de tomar decisiones en el grupo, ¿uno de ustedes es el que siempre tiene la última palabra? Maná no es una dictadura, no hay una sola persona diciendo qué hay que hacer y que todo el mundo se joda y es lo que es, no. Aquí lo bueno es que los cuatro siempre tenemos que hacer una cuestión de producción para un concierto y para cuando entramos a un estudio. Podemos tener diferencias, pero siempre llegamos a un acuerdo, porque aquí no es el interés personal de un individuo, aquí lo importante es tener una meta, un propósito y lograrlo. Eso se hace trabajando en equipo.

Siempre hay que trabajar para un fin común. Tú lo puedes ver en Messi, que también es un jugador que se debe al equipo, no es que entra a la cancha y dice, nada más soy yo. En el caso de Maná, somos cuatro personas con talento y todos con un propósito para el beneficio de la banda, y nunca estamos pensando si vamos a hacer un disco y va a vender millones de copias, o si le va a gustar a los críticos o a la gente. No, primero nos tiene que gustar a nosotros lo que estamos haciendo, nos debe emocionar.

Ya que hablaste de los críticos, ¿con tantos años en la industria aún los toman en cuenta? Una crítica constructiva siempre es bienvenida porque es para mejorar las cosas. Ahora, en la era de las redes sociales, vemos que todos son críticos y muchos ni siquiera saben tocar instrumentos, a esa gente simplemente la borramos, la ignoramos y bye.

Ahora, más que críticos hay haters... Lo que más hace falta en este mundo es una energía positiva, en la escuela, con tus hijos, siempre hay ese espacio para mejorar. Críticas constructivas siempre para mejorar, pero nunca para bajar la moral a alguien para hacerlo sentirse mal, eso de decirle que no sirve, que tú no tienes talento, que eres un estúpido, nada de eso sirve mi hermano. Todo lo que debemos hacer es inspirar a la gente para salir adelante y mejorar.