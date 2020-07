Sin más armas en la mano que un micrófono y un guion que es su vida misma, Guillermo Castañeda solía enfrentar a ese público que algunos llaman monstruo. La pandemia cambió el escenario de batalla y los comediantes del llamado ‘stand up’ han tenido que aprender a adaptarse. “Sigo sin encontrarle el valor que para mí significa una risa o un aplauso frente a un like. Me sigue costando”, dice el ‘Guille’ uno de los monologuistas más populares del medio.

¿Cómo ha afectado la pandemia el mundo de la comedia?

A mí me cortó en pleno cierre de temporada de la obra ‘Se busca comediante’ y nos dejó con entradas vendidas, dejándonos con un sinsabor en la boca. Pero se entendían las medidas y se asumió.

¿Y ahora tratan de acercarse a nuevos formatos digitales?

Apoyo todos los proyectos artísticos que haya en la web o en cualquier plataforma, pero yo sigo soñando con el día en que se vuelva a abrir un teatro, que haya público, que te aplaudan, sonrían, que sientas ahí a la gente. No sé si es romántico, pero no llego a complementarme con las redes.

¿Aunque dentro de lo malo, el stand up comedy es un formato que puede adaptarse mejor al internet?

Es un limbo entre la tele y tener una presentación en vivo porque igual hay una reacción. Hay cierta interacción, pero no llega a ser la emoción por la que uno se dedica a esto. El comediante de ‘stand up’ necesita de la risa y el que te pongan ‘jaja’ escrito no te permite avanzar con la fluidez que te da un bar o un teatro. Creo que con esto nos hemos acercado el comediante y el youtuber.

¿Puede ser tu próximo paso?

Muchos creen que he sido youtuber. Pero lo que yo hice fue una serie en esa plataforma, que se llamaba ‘Los Cinéfilos’, y tuvo mucho éxito y ahí yo era un actor interpretando un guion que me daban. No sé si me animaría a hacer algo de contenido. Se necesita mucho tiempo y es un talento y un arte que diría que ya no es de mi generación. La gran mayoría de youtubers han pasado por mis talleres de stand up y noto que es otro tipo de humor.

¿Y te has sumado a la fiebre del Tik tok?

Comencé en la cuarentena a hacer un par, pero ya me da la de ‘Jaimito, el cartero’ y quiero evitar la fatiga porque me parece super complicado. Me divertí un tiempo, pero ya ni entro a la aplicación. Y lo que más me abrumaba era que subían los seguidores y yo no estaba haciendo nada. Como si se metieran al teatro sin que tuvieras obra

¿Cómo llegas al ‘stand up comedy’?

Regreso de estudiar un año una carrera en Brasil y mis amigos, como Carlos Palma y Junior Silva, habían entrado a ‘Pataclaún’ y estaban llevando cursos de impro. Justo apareció un taller de stand up con Fabiola Arteaga y nos inscribimos. Me apasionó porque, a diferencia de los otros estilos, me permitía hablar mucho de mi punto de vista y ser un ingeniero de la comedia. Puedes decir, opinar, armar tu propio texto. Tú eres director, guionista y actor de tu propia puesta.

¿Cuál era la situación de la escena en el Perú antes de la pandemia?

Muchos hablan de que había empezado a masificarse porque de lunes a sábado había shows por todos lados y se estaba generando una movida. Pero hay algo con lo que todavía tenemos que romper, y que es muy fuerte en el humor peruano, y es la burla al otro, cuando el stand up radica en burlarte de ti mismo. Todavía hay una barrera que romper porque no se ha llegado a la televisión.

¿Hay miedo al enfrentarse al público?

Cuando estás arriba quizás te olvidas un poco, aunque se mantienen un poco los nervios. Antes de entrar a escena estás con el pánico de si va a funcionar el chiste o qué cosas puedes tocar, ahora que el humor está tan delimitado por tantas cosas, pero una vez que ves que la gente disfruta, que se ríe, vas aligerando la carga.

¿En qué está ahora el Club de la Comedia?

Hemos creado la primera escuela digital del país de comedia y que arrancamos ahorita en agosto con seis cursos para el que quiere dedicarse a esto o para el que quiere simplemente tener una herramienta más para su trabajo.

Perfil de Guillermo Castañeda

Su primera obra teatral fue en 2005. Desde entonces ha pasado también por la televisión y el cine, con películas como ‘Calichín’ y ‘Soltera codiciada’, antes de instalarse en el mundo del stand up comedy.