Luego que Guillermo Dávila realizó un comunicado para anunciar que se hizo una prueba de ADN para confirmar su paternidad biológica de Vasco Manueño, el joven de 19 años se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” para confesar que desconfía del mencionado examen médico.

“Respetaré la decisión que tomes y espero podamos terminar una historia inconclusa y dar vida a una relación de amistad o una que se alimente de otros sentimientos que quedaron postergados por años, no por querer hacer mal, sino por circunstancias que no son parte ya de esta carta que escribo pensando en ambos y en nuestros seres queridos”, fue parte del comunicado que Guillermo Dávila publicó en Instagram.

Vasco Madueño no cree en el comunicado del cantante venezolano y conversó con el programa de Magaly Medina para expresar su desconfianza en la prueba de ADN.

“Yo quiero hacerlo con él, los dos juntos, pero primero me gustaría verlo y estar con él para así conversar cara a cara porque es algo que nunca se ha dado”, señaló Vasco Manueño.

Madueño también reveló que Guillermo Dávila sí se contactó con él, pero que le había explicado sus condiciones para concretar la prueba de ADN.

“Vi su mensaje (que le escribió el cantante), pero no me dio el nombre del laboratorio. Yo le dije que antes de hacer cualquier prueba, yo quería conocerlo y hablar los dos”, contó.

“Él no me hizo caso, de frente se fue y luego me dice de la nada que ya se hizo la prueba. Al ver esa informalidad, yo creo que es más de lo mismo”, concluyó el joven artista.

