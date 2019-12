Guty Carrera volvió a referirse al tema de la infidelidad en sus redes sociales, luego de que un usuario le preguntara si volvería a ser infiel, aludiendo al escándalo que acabó con su relación con Melissa Loza.

Como se recuerda, el ‘Potro’ mantenía una relación con la popular ‘Diosa’ cuando ambos eran integrantes del reality ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, Guty Carrera fue acusado de haberle sido infiel con la modelo Milett Figueroa, pese a que él lo negó varias veces en el programa.

Es por ello que Guty Carrera decidió volver a pronunciarse sobre el tema para dejar en claro su postura. “Me está preocupando claramente el tema de la comprensión lectora y el análisis. Ayer lo expliqué con peras y manzanas. Me pregunto, ¿a la gente le gustará leer o solo escribe cosas porque piensa que así me puede afectar de alguna manera? Ya no pierdan el tiempo, en serio no lo pierdan”, escribió el modelo en sus historias de Instagram.

Asimismo, agregó varios hashtags donde resalta su conocida frase “yo no fui infiel”, así como también “ya aburre”, “ya supérenlo”, “la mula al trigo”, “superen el 2014”, “se comieron el cuento” y “les da rating”.

Además de ello, Guty Carrera compartió varias imágenes en las que explica detalladamente que no le fue infiel a Melissa Loza, ya que habían terminado cuando comenzó a salir con Milett Figueroa.