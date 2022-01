¡La espera terminó! ‘Habacilar’ volvió a las pantallas chicas de todo el Perú y trae consigo muchas sorpresas y, entre ellas, se confirmó la presencia de Roger del Águila como el encargado de conducir el espacio de entretenimiento en América Televisión.

El programa comenzó con la entrada de las conocidas modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis. Fueron ellas quienes presentaron al popular ‘Chivito’ como conductor principal; sin embargo, se conoce que una persona más lo acompañará como coanimador.

Con un look Hawaiano, del Águila ingresó al set de televisión bailando la canción que lo hizo popular.

“Agradecer a América Televisión, a PROTV y a todo el público maravilloso y en los hogares a su casa, muchas gracias”, señaló emocionado el nuevo conductor.

“Mariana Ramírez del Villar me llamo por teléfono mientras estaba en la montaña. Durante la pandemia me mudé hacia allá. Ella (Mariana) me dijo ‘Roger hay que hacer Habacilar’ y yo le dije que no, por supuesto”, bromeó del Águila.

“’Yo voy si es que hay un cambio’, le dije, y ella me respondió que ‘la gente nos necesita, porque en estos últimos años el paso difícil por la pandemia. Ha estado triste y necesita alegría’”, comentó el conductor.

El regreso de “Habacilar”

En medio de gran expectativa, este lunes 24 de enero regresó a la pantalla chica “Esto es Habacilar”, una nueva versión del programa concurso que condujo Raúl Romero entre 2003 y 2011.

¿Cuándo se confirmó el regreso del programa juvenil?

El productor de televisión Eduardo Peña, conocido como ‘La Margaracha’, visitó el último jueves el programa “En boca de todos” para anunciar que “Esto es Habacilar” se estrenaría el lunes 24 de enero a las 7 p.m., luego de “La rosa de Guadalupe”.

“Ya está casi todo listo. Este lunes a las 7 de la noche después de la Rosa de Guadalupe. Estamos preparando muchas sorpresas porque realmente regresa Habacilar”, comentó ‘Margaracha’.

‘Margaracha’ también confirmó la participación de las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis en el programa; sin embargo, descartó que ellas estén a cargo de la conducción. “Ellas van a ser las modelos, todos están especulando que ellas serán las conductoras, pero no. Para los conductores hay que esperar un poco”, explicó sin dar mayores detalles.

Participantes de Esto Es Guerra en “Esto es Habacilar”

La productora de ‘Habacilar’, Mariana Ramírez del Villar, reveló que el programa de concursos y premios ahora contará con algunos integrantes de EGG: “Habrá algunos guerreros incluidos en el formato, incluidos en otros roles”, afirmó en una nota de prensa.

¿Estará Raúl Romero en la nueva versión de “Habacilar”?

Raúl Romero confirmó que no formaría parte de la nueva versión de “Habacilar”. Según explicó, desea estar enfocado en su carrera musical.

“Ahorita no, es curioso, lo expliqué en Instagram y no iré a la tele. Pero hay gente que cree que es una estrategia de marketing y hay gente que cree que, si no lo ve en la tele, no es cierto. La publicidad sigue, ayer salió en el periódico que yo estaría negociando”, dijo el exconductor en una reciente entrevista en ‘Radio Huevadas’.