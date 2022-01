En medio de gran expectativa, el lunes 24 de enero vuelve a la pantalla chica “Esto es Habacilar”, una nueva versión del programa concurso que condujo Raúl Romero entre 2003 y 2011.

A continuación te contamos todos los detalles del estreno del esperado programa que será transmitido por las pantallas de América Televisión.

El productor de televisión Eduardo Peña, conocido como ‘La Margaracha’, visitó el programa “En boca de todos” para anunciar que “Esto es Habacilar” se estrenará el lunes 24 de enero a las 7 p.m., luego de “La rosa de Guadalupe”.

“Ya está casi todo listo. Este lunes a las 7 de la noche después de la Rosa de Guadalupe. Estamos preparando muchas sorpresas porque realmente regresa Habacilar”, comentó “Margaracha”, quien fue miembro de la producción durante todo el magazine.

Asimismo, en el espacio conducido por Tula Rodríguez y Maju Mantilla se difundió un video promocional en el que se confirmó la participación de las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis, quienes fueron parte de “Habacilar” por muchos años.

“Ha sido muy lindo embarcarnos en este proyecto, estoy contentísima”, dijo Freundt. “(Estoy) feliz, emocionada. Estar grabando promociones para el programa es un sueño. Encontrarme con el equipo de producción, también. Vamos a divertirnos y recordar esa época bonita”, dijo, por su parte, Estabridis durante las grabaciones de la presentación del programa.

Horas previas al estreno de “Esto es Habacilar” se desconoce quién podría ser el reemplazo de Raúl Romero. Como se recuerda, el popular ‘Cara de Haba’ descartó su regreso a la TV, pues dijo que estaba enfocado en su carrera musical

“Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a regresar a la televisión. No tengo pensado volver en este momento. No está en mis planes actuales. Mis planes actuales están en seguir en la música. Estoy escribiendo… Ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no”, dijo Romero en un video publicado en sus redes sociales.

¿Quiénes son los posibles conductores de “Esto es Habacilar”?

Roger del Águila es uno de los posibles candidatos, pues días atrás encendió las alarmas tras compartir un vídeo en sus redes sociales en el que se anuncia que él sería el nuevo conductor.

Enigmático mensaje de Raúl Romero

El último sábado 22 de enero, a pocos días del estreno de “Esto es Habacilar”, Raúl Romero sorprendió a sus seguidores de Twitter con el siguiente mensaje: “Preparándonos”, y lo acompañó con unos emojis de un micrófono y unas notas musicales. ¿Se tratará de su regreso a la TV? ¡Es cuestión de horas para saberlo!

Preparándonos 🎤🎶 — Raúl Romero (@RaulRomeroPeru) January 23, 2022

¿Qué dijo la productora del programa?

La productora del programa, Mariana Ramírez del Villar, reveló que el presentador de “Esto es Habacilar” será una persona del agrado de todos y que cuenta con experiencia en el rubro de la conducción.

“Nuestro conductor tiene la virtud de sacar una sonrisa. Y eso es algo bien difícil, no cualquiera hace reír a la gente de forma espontánea. Por eso, estamos seguros de que va a encandilar, es creativo y gracioso para interactuar con el público. Es una persona que tiene experiencia en la conducción y sobre todo es divertido”, expresó.

Productora aseguró “Que esto es Habacilar” tendrá la esencia de “Habacilar”

La destacada productora de televisión señaló que esta nueva versión conservará el mismo espíritu del programa original, pero incluirá matices, dándole un sello más actual, con nuevas secuencias para ir acordes con los tiempos y asegurar la audiencia de los más jóvenes, quienes ahora están más vinculados a las redes sociales

“Sin duda nos gusta este formato: competencia y diversión, implica tener concursantes ganando dinero, es un atractivo grande, pues hace muchos años no se ve eso en la televisión. Y estamos seguros de que el público lo recibirá con mucho agrado, porque todo en la vida es cíclico y regresa. Todo se vuelve a poner de moda”, comentó.

¿Los ‘Guerreros’ serán parte de “Esto es Habacilar”?

“Esto es Habacilar” se verá en el mismo horario que se emitía “Esto es Guerra”, por lo que Mariana Ramírez del Villar aseguró que es “tarea de la producción congregar a los jóvenes seguidores del programa que por ahora se encuentra de vacaciones”

“Habacilar es un formato que para muchas personas va ser algo nuevo, y aunque es una vuelta al pasado, estoy segura que logrará jalar al público de EEG, habrá algunos guerreros incluidos en el formato, incluidos en otros roles, en otros formatos”, dijo la productora, confirmando así el regreso de los chicos reality a través de este nuevo programa.

¿Cómo ver “Habacilar” a través de América TV GO?

“Esto es Habacilar” puede ser visto en VIVO a través de América TV GO. Solo debes descargar la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular.

¿En qué canal puedo ver “Esto es Habacilar”?

Se transmitirá a través de América TV.

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

