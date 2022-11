El domingo 27 de noviembre el departamento de Cundinamarca en Colombia vibró con el concierto del cantante británico, Harry Style, pero no todo fue color de rosa debido a que la mala ventilación en el Coliseo Live de Cota provocó desmayos entre los asistentes.

El show inició con la telonera Koffe y enseguida ingresó al escenario el intérprete de ‘Late Night Talking’, quie causó furor con esta confesión: “Aprendí de la salsa, sobre Joe Arroyo y del aguardiente”. Y luego brindó con dicha bebida colombiana.

‘As it was’, ‘Daydreaming’, ‘Watermelon Sugar High’, ‘Golden’ y ‘Adore You’, ‘Treat People With Kindness’, fueron algunos de los temas que cantó Harry Style y que el público no dudó en corear hasta el final del show.

Pero la alegría del momento fue opacada por el desorden. Debido a la mala ventilación del recinto, los asistentes de la zona platino se sintieron agobiados por el intenso calor, lo que causó algunos desmayos. Esto provocó que Harry parara el concierto. Incluso el cantante tuvo que llamar a la orden y la calma.

“Si pueden abrir un pequeño espacio allí, por favor, ¿están bien allí? Estoy muy emocionado de estar aquí y va a ser un show increíble, pero lo más importante es que todos estemos a salvo. Hay muchas personas aquí y hace calor, lo que haremos es que todos los que estén en el piso van a dar un paso hacia atrás”, fueron las palabras del artista, según la emisora Los 40 Colombia.

Por su lado, Johana Fuentes, editora en La W Radio, quien fue al show del cantante británico, utilizó su cuenta en Twitter para dar detalles de lo que fue el show.

”El Coliseo Live es un desastre. No había ventilación, mucha gente desmayada. HARRY TUVO QUE PARAR EL SHOW porque nos estamos ahogando. Una sola salida. Todo mal. (El concierto maravilloso, impresionante). (sic)”, escribió”, la editora.

“A mí, literal me salvó una pelada que llevaba un ventiladorcito portátil y nos ponía aire a todas, también nos dio dulces porque la situación era terrible. Perdí la cuenta de cuántas personas se desmayaron a mi alrededor”, agregó.

